Blick hinter die Kulissen eines Eichsfelder Unternehmens

Ein Unternehmen in Wingerode ist diesmal das Ziel der Reihe „Urania öffnet Türen“.

Wingerode. Die Urania Bildungsgesellschaft Eichsfeld bietet einen Einblick in ein Wingeröder Unternehmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Die Agrar-GmbH Leinequelle in Wingerode kann am Donnerstag, 20. Juli, 14 Uhr, im Rahmen der Reihe „Urania öffnet Türen“ besichtigt werden. Geschäftsführer Steffen Haupt stellt das Unternehmen vor und informiert über die breite Produktionspalette, von Feldbau über Milchproduktion bis zur Energieerzeugung. Es folgt eine Flurfahrt per Bus.

Anmeldung unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de