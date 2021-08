Blühwiesen in Heiligenstadt gegen das Insektensterben

Heiligenstadt. Auf ehemals kurz geschorenen Rasenflächen gedeihen bunte Blumen

In der Kurstadt tut sich etwas in Sachen Insektenschutz. Einige Blühstreifen sind im Stadtgebiet zu finden und auch werden Randstreifen an den Straßen nicht so schnell und rigoros gemäht, wie in den Jahren zuvor. Alles Maßnahmen die zum Erhalt und Schutz der Insektenwelt beitragen. „Die prächtigen Blühstreifen sind in ihrer Fülle neu im Stadtbild – im Kurpark und im Vogelwäldchen beispielsweise sind Flächen in Blütenmeere verwandelt, auf ehemals kurz geschorenen Rasenflächen blühen bunte Blumen. Wir vom Kreisverband Eichsfeld des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland freuen uns sehr über diese Initiative des Heilbades“, sagt Eli Sondermann im Namen des Vorstandes des Vereins.

Blühwiesen würden gerade im Trend liegen und noch dazu wunderschön aussehen. Aber vor allem sind die bunten Blumen Nahrung und Lebensraum für Bienen, Hummeln und andere Tiere. Unsere Insekten sind stark bedroht, weil mit den Lebensräumen ihre Möglichkeiten zur Nahrungsaufnahme schwinden und der Einsatz von Pestiziden ihnen direkt schadet. Besonders die bestäubenden Insekten haben einen mächtigen Anteil daran, dass es uns gut geht, damit sind sie unersetzlich für unsere Ökosysteme. Wild- und Honigbienen sind da besonders wichtig, aber auch Schmetterlinge, Fliegen, Wespen oder Käfer haben großen Anteil“, so Sondermann.

In Gesprächen mit Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) und Patrick Westphalen, Leiter des Bauhofes, habe man für die Anlage von Blühstreifen und den Verzicht auf raspelkurze Grünflächen als städtischen Beitrag für den Schutz der Artenvielfalt geworben. Jetzt freue man sich sehr, dass das Anliegen auf offene Ohren stieß. „Das ist ein kleiner, aber sehr schöner Beitrag mit Mehrwert für Mensch und Natur. Wir hoffen im kommenden Jahr auf noch mehr Straßenbegleitgrün und auf noch mehr artenreiche Wiesen in Parks und Grünanlagen. Vielen Dank dafür“, so Eli Sondermann.