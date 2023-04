Blues-Caravan macht im Eichsfeld Station

Ally Venable, Ashley Sherlock und Will Jacobs (von links) gehen in diesem Jahr mit dem Blues-Caravan auf Tour.

Lindewerra. Die Bluesfans des Eichsfelds dürfen sich auf die nächste Auflage des Blues-Caravan freuen. In Lindewerra werden wieder drei junge Künstler auf der Bühne stehen.

Nach mehrmonatiger Abstinenz dürfen sich die Bluesfans des Eichsfelds wieder auf Konzerte in Lindewerra freuen. Am Mittwoch, 19. April, um 20 Uhr machen die Musiker von „Blues Caravan“ wieder im Gemeindesaal des Ortes Station. Auch diesmal sind mit Ally Venable, Will Jacobs und Ashley Sherlock drei junge Musiker dabei, die sich gänzlich der Gitarre verschrieben haben.

Ally Venable war 19 Jahre alt, als ihr Debütalbum 2019 auf den Markt kam und sie im selben Jahr mit ihren beiden damaligen Kolleginnen Ina Forsman und Katarina Pejak ihre erste Blues-Caravan-Tour absolvierte.

Der Wahlberliner Will Jacobs stammt aus der Blues-Metropole Chicago, wo Musiker wie Muddy Waters, Howlin’ Wolf oder Willie Dixon den Country-Blues ihrer Südstaatenheimat elektrifizierten.

Der Gitarrist und Sänger Ashley Sherlock ist in Manchester zuhause und begann seine Musikerkarriere zunächst mit Soloauftritten. Fragt man ihn nach seinen Vorbildern, nennt er Jeff Buckley, The Marcus King Band, The Cadillac Three, Gary Clark Jr. und Chris Stapleton.

Karten gibt es unter der Nummer 036087/9220, bei Rufrecords-shop.de, Reservix.de und in der Touristinfo Heiligenstadt.