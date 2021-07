Blut spenden können Freiwillige in Birkungen. (Symbolbild)

Blutspende in Birkungen

Birkungen. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes lädt am 20. Juli zum Blutspenden ein.

Zur Blutspende lädt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes am Dienstag, 20. Juli, nach Birkungen ein. Die Aktion findet von 17 bis 19.30 Uhr in der Festhalle Siechen, Siechenstraße 20, statt. Die Spender, so DRK-Mitarbeiter Stephan Köhler, erwarte eine Stärkung, die der Ortsverein vorbereitet hat, sowie eine freundliche Betreuung. Das Blutspendeteam bedankt sich schon jetzt bei den Spendern für ihr Engagement.