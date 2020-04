Breitenholz. Deutsches Rotes Kreuz bittet zum Termin am Freitag, 24. April.

Blutspende in Breitenholz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutspende in Breitenholz

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes lädt am Freitag, 24. April, zur Blutspende auf den Gemeindesaal in Breitenholz ein. Die Mitglieder des Breitenhölzer Ortsverbandes kümmern sich von 16 bis 20 Uhr um die Blutspender. Zusätzlich erwartet jeden Erstspender eine kleine Überraschung als Dankeschön, heißt es in der Einladung.