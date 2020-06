Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blutspende in der Regelschule Worbis

Zu einer Blutspende lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Eichsfeld an diesem Mittwoch, 10. Juni, 17 bis 19.30 Uhr, in der Regelschule Worbis, Elisabethstraße 24, ein. „Das Team des DRK-Ortsvereins Worbis und des Blutspendediensts freuen sich gerade in dieser Zeit, wo jede Blutspende gebraucht wird, über jeden Spender, den sie in der Regelschule Worbis begrüßen können“, sagt Florian Blacha vom Roten Kreuz Eichsfeld. Jeder Erstspender und jeder Spender werde mit einem kleinen Geschenk bedacht.