Blutspende in familiärer Atmosphäre

Normalerweise riecht es in der Festhalle Siechen in Birkungen an so einem Nachmittag schon nach der Suppe, die Elisabeth Apel für die Spender gekocht hat. Und auch sonst ist das reichhaltige Buffet aufgebaut. An diesem Nachmittag sind es aber kleine, mit Lebensmitteln gefüllte Beutel, die sie in einer Kiste zurechtrückt. Denn in Zeiten von Corona laufe alles etwas anders, sagt sie und lächelt hinter ihrem Mund-Nasen-Schutz. Sie und ihr Mann Norbert richten seit fast 30 Jahren die Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Birkungen aus – und zwar ehrenamtlich und mit ganz viel Herz.

Dazu gehört neben dem Buffet, zu dem auch der Einkauf und die Zubereitung zählen, auch das Einräumen einen Tag vor der Spende. Während Norbert Apel die Einkäufe übernimmt und mit der Hilfe einiger anderer Freiwilliger Tische und Stühle rückt, kümmert sich Elisabeth Apel ums Essen. „Ihre Käserolle ist berühmt“, sagt Stefan Köhler, der beim DRK Eichsfeld für die Blutspenden zuständig ist. „Viele Leute kommen nur deswegen“, fügt Norbert Apel hinzu und: „Die meisten wollen dann auch gleich das Rezept.“ Stefan Köhler beschreibt die Spenden als solche mit familiärer Atmosphäre. Er selbst komme auch gerne dorthin. Gut 20 Stunden investiert das Ehepaar pro Spende, schätzt es. Denn wenn alles vorbei ist, muss auch sauber gemacht werden. Beide seien sehr dankbar, dass der Siechen-Wirt, Detlef Hunold, die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle und dafür weder Miete noch eine Beteiligung an den Nebenkosten verlange. Vier Mal im Jahr richten die Apels die Spende für das DRK in Birkungen aus und sehen sie als Familienangelegenheit. Nachwuchs fehlt unter den Blutspendern Schwiegertochter Ines Apel hilft nämlich ebenso ehrenamtlich mit. Tochter und Sohn kommen als Spender. „Normalerweise sitzen die Leute hier zusammen und erzählen, die Kinder spielen oder malen“, erzählt Norbert Apel. Seine Frau sagt, dass sie schon über Kinder gehört habe, die von der „Blutspende bei Elisabeth“ geschwärmt haben. Nachwuchsgewinnung ist das quasi. Man könne nicht früh genug beginnen, für die Blutspende zu werben. Denn Nachwuchs ist etwas, das nicht nur in Handwerk und Industrie fehlt. Auch bei den Blutspendern sei das ein Problem, sagt Stefan Köhler – und zwar bundesweit. „Unsere treuen Spender sind alle so um die 50 oder 60 Jahre alt. Bis zu seinem 69. Geburtstag darf man beim DRK zur Blutspende gehen. Erstspender werden bis zu ihrem 61. Geburtstag zugelassen. Über die Zulassung von älteren Spendern oder Erstspendern über 60 Jahre entscheidet der Arzt.“ Was also fehle, seien die Jugendlichen, die die Spender ersetzen, die nicht mehr Blut geben dürfen. Die kommen zwar vereinzelt, aber nicht so regelmäßig. Bei der jüngsten Spende waren es 41 Menschen, die die Apels verköstigt haben. „Für einen Ort wie Birkungen ist das echt gut“, sagt Norbert Apel. Um die Spenderaufnahme kümmert sich in Birkungen Wolfgang Meysing, der sich dafür erst einmal in das System reinfuchsen musste. „Wir sind eben alle nicht mehr die jüngsten“, sagt Elisabeth Apel und ihr Mann formuliert eine weitere Sorge: „Wir sind über 70 Jahre alt. Wir machen uns also auch Gedanken darüber, wie es weitergeht, wenn wir mal nicht mehr können.“ Die beiden nehmen ihre Vereinszugehörigkeit sehr ernst, sind schon jahrelang im Ortsverband aktiv. Elisabeth Apel arbeitete auch hauptamtlich für das DRK – in der Schwangerschaftsberatung. Nadja Quante geht mindestens zwei Mal im Jahr zur Blutspende und zwar immer in Birkungen. Dieses war ihr 38. Mal. Foto: Johanna Braun „Das ehrenamtliche Engagement ist auf keinen Fall selbstverständlich“, lobt Stefan Köhler. Er sei unglaublich dankbar für die Arbeit der Apels und auch für jeden der Spender. Die Blutspende selbst übernehmen hauptamtliche Kräfte vom DRK-​Blutspendedienst gGmbH der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuz Niedersachsen, Sachsen-​Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen (NSTOB); sie kümmern sich auch darum, dass ein Arzt vor Ort ist. Langsam trudeln an diesem Tag die Spender ein. Derweil erzählt Ines Apel von ihrer ersten Spende. Regelmäßiges Spenden senkt den Blutdruck „Da bin ich im Anschluss umgekippt. Das war mir so peinlich und das war’s dann auch erstmal. Ich habe aber gleich verstanden, warum: Ich hatte wenig getrunken und gegessen und war vorher den ganzen Tag auf den Beinen“, erinnert sie sich. Jetzt höre sie auf ihren Körper, gehe regelmäßig in Birkungen zur Spende und habe seitdem keine Probleme mehr. Eine der ersten Spenderinnen an diesem Nachmittag ist Nadja Quante, die Tochter von Elisabeth und Norbert Apel, die, wie versprochen, vorbeikommt. Sie gehe mindestens zweimal im Jahr und immer in Birkungen, das sei ja klar. „Der Nadelstich ist das schlimmste, aber eigentlich ja auch gar nicht so schlimm“, sagt sie und lacht. Bei ihr sei es bisher immer sehr gut gelaufen. Es ist ihre 38. Spende. Warum sie das erste mal zum Blutspenden gegangen ist, weiß sie noch: „Ich wollte meine Blutgruppe erfahren und sehe es heute als kostenlosen Check der Blutwerte und des Blutdrucks.“ Stefan Köhler weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass regelmäßiges Blutspenden den Blutdruck senke. In diesem besonderen Jahr sei er sehr stolz auf die Eichsfelder. „Wir haben bei den Terminen keinen Einbruch der Spenderzahlen gemerkt, außer während des altbekannten Sommerlochs. Die Eichsfelder haben uns in dieser ganzen Zeit nicht im Stich gelassen und ich bin dankbar für die große Solidarität.“ Denn egal, ob Corona oder nicht, Blutkonserven für die Krebstherapie oder bei Unfällen werden immer gebraucht. Internetseite informiert über Zahl der Blutkonserven „Man hilft also anderen und sich selbst“, so Stefan Köhler, der auf die Angebote des DRK-Blutspendedienstes verweist. Dort könne man sich zum Beispiel im Vorfeld telefonisch informieren, ob man mit einer bestimmten Medikation überhaupt spenden darf. Auch ist auf der Internetseite einzusehen, wie viele Blutkonserven von welcher Blutgruppe gerade verfügbar sind. Auch eine App gibt es mittlerweile, mit der man seine Spenden und weitere Termine einsehen kann – ein Blutspendepass auf dem Handy also. Weitere Informationen zum Thema gibt es im Internet unter www.blutspende-leben.de.