Blutspende in Uder

Uder. Das Deutsche Rote Kreuz in Eichsfeld freut sich auf viele Spender. Ortsverein Uder bereitet ein Buffet zur Stärkung vor.

Zur Blutspende lädt der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am kommenden Freitag, 3. Februar, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr nach Uder in die Staatliche Regelschule, Schulstraße 4, ein.

Die Spender erwartet ein Buffet, an dem sie sich stärken können. Vorbereitet wird dieses vom Team des DRK-Ortsvereins Uder. Das gesamte Blutspendeteam bedankt sich bereits jetzt bei allen Blutspendern für ihr gesellschaftliches Engagement.