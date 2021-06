Blutspendeaktion in Worbiser Schule

Worbis. Am Dienstag, 15. Juni, 17 bis 20 Uhr, wird in der Regelschule eine Spendestelle aufgebaut.

Der Ortsverein Worbis des Deutschen Roten Kreuzes bereitet für kommenden Dienstag, 15. Juni, eine Blutspendeaktion von 17 bis 20 Uhr in der Regelschule vor.

Bereits am Montag ist Weltblutspendetag. Er stellt die Frage in den Mittelpunkt, was passiert, wenn Blutspenden nicht zur Verfügung stehen. „Es entsteht eine folgenschwere Situation für die Kliniken, denn die Patienten könnten nicht mehr versorgt werden“, weiß Stephan Köhler vom DRK-Kreisverband Eichsfeld. Der Slogan der Kampagne laute „Erst wenn‘s fehlt, fällt‘s auf!“.