Blutspenden im Eichsfeld

Eichsfeld. Blutspenden sind noch immer gefragt. Auch in den nächsten Tagen gibt es Möglichkeiten zur Spende.

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) lädt am Dienstag, 14. März, im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 19 Uhr zur Blutspende ein in die Grundschule Brehme, Hauptstraße 127. In Ershausen sind Blutspender dann am Mittwoch, 15. März, zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr in den Kressenhof, Provinzialstraße 90, geladen, heißt es in der Ankündigung weiter. Das Team des Suhler Instituts für Transfusionsmedizin hofft auf eine rege Teilnahme und dankt im voraus allen Spendern für ihr Engagement.