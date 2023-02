Blutspendetermine für das Eichsfeld

Eichsfeld. Hier sind in den kommenden Tagen Blutspender herzlich willkommen.

Blutspender sind auch in der kommenden Woche wieder zu mehreren Terminen eingeladen. So führt das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) am Montag, 6. Februar, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr eine Blutspendeaktion in der Gemeindeverwaltung Büttstedt, Hauptstraße 26, durch. Zeitgleich wird auch in Haynrode ins Feuerwehrgerätehaus in der Salzbornstraße zur Blutspende gebeten.

Am Dienstag, 7. Februar, sind Blutspender von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Reinholteröder Gaststätte „Zur Krone“ und zeitgleich im Feuerwehrgerätehaus nach Beuren, Beuertor 7, zur Blutspende willkommen.

Das Team des ITMS freut sich auf eine rege Teilnahme.