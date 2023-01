Blutspendetermine im Eichsfeld

Das Team des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl bittet in dieser Woche wieder zur Blutspende im Eichsfeld.

Blutspender haben in den kommenden Tagen wieder die Möglichkeit zur Spende. So lädt das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITMS) an diesem Mittwoch, 1. Februar 2023, im Zeitraum von 17 bis 20 Uhr nach Holungen ins Bürgerhaus, Teichstraße 1, ein.

Der nächste Termin steht bereits am Donnerstag, 2. Februar 2023, von 16 bis 19 Uhr in der Festhalle in Bischofferode im Ellernweg auf dem Plan.

Ein dritter Blutspendetermin des ITMS ist ebenfalls noch in dieser Woche für Freitag, 3. Februar 2023, im Zeitraum von 16 bis 19.30 Uhr angesetzt. Dabei sind Spenderinnen und Spender im Christopherus-Haus Niederorschel in der Bergstraße 53 willkommen.

Wie immer erwartet die Spender im Anschluss eine liebevoll zubereitete Stärkung.