Der Lidl-Markt in der Dingelstädter Bahnhofstraße ist Geschichte. Dort entsteht ein nagelneues Einkaufszentrum.

Bodenplatte für neuen Einkaufsmarkt in Dingelstädt entsteht

Dingelstädt. Läuft alles nach Plan, dann könnte schon Ende März der Rohbau in der Eichsfeldstadt stehen. Bauherren wagen optimistische Prognose für die Eröffnung am alten Standort in der Bahnhofstraße.

So langsam ist schon zu erahnen, dass am alten Lidl-Standort in der Dingelstädter Bahnhofstraße etwas neues entsteht. Nachdem der frühere Einkaufsmarkt Anfang 2021 geschlossen wurde, wurde auch das Gebäude samt Fundament abgerissen. Auf dem Gelände soll nun ein Norma-Markt gebaut werden. Peter Dollmann und seine Kollegen von der Eichenauer Baugesellschaft GmbH gießen die Bodenplatte für den neuen Markt. Wenn alles nach Plan läuft, dann soll bereits bis Ende März der Rohbau samt Dach fertig sein. Mit der Fertigstellung rechnen die Bauherren bereits im Juli oder August – wenn es keine Engpässe bei Firmen und Material gibt.