Bodenrode: Straße wird zu einem Festplatz

Bodenrode. Kirmesburschen sperren wegen der Corona-Auflagen die Straße vor dem Saal.

In diesem Jahr sollte unbedingt die Augustkirmes gefeiert werden, wenn auch mit der Beachtung der Auflagen wegen der Coronapandemie. Und die Kirmesburschen um ihren Vereinsvorsitzenden Raphael Schütze machten sich Gedanken, um die Auflagen zu erfüllen. „Wir haben die Straße vor dem Saal, praktisch die Ortsdurchfahrt nach Westhausen gesperrt“, sagt Kirmesbursche Christoph Jahn. Mit einem kleinen Kirmesantrinken am Freitag starteten die Feierlichkeiten. Am Samstag luden die Burschen zum Open-Air-Konzert mit der Band Endlos und DJ Vram. „Es war gut besucht. 1003 Gäste waren da“, so Jahn. Das sei auch mit Blick auf die Coronaauflagen kein Problem gewesen, da der Festplatz die Straße war, und man diesen so ohne Problem erweitern konnte.

Mit dem Kirmeshochamt starteten die Burschen und ihre Gäste in den dritten Tag der Kirmes. Um 14 Uhr startete dann am Sonntag der Umzug durch das Dorf. Der Spielmannszug Bartolfelde sorgte für die passende musikalische Begleitung. „Jedes Unternehmen bekommt unter anderem ein Ständchen. Insgesamt waren es 17“, erzählt Jahn. Anschließend feierte die Kirmesgesellschaft mit einem DJ. Und am Montag wurde vor dem Frühschoppen mit Blasmusik von den Eichenbergern ein Kranz niedergelegt und den Verstorbenen der beiden Weltkriege und der verstorbenen Kirmesburschen gedacht.