Bodensteiner Gespräch: Naturliebe und Menschenhass

Bodenstein. Das Bodensteiner Gespräch findet nach langer Pause wieder statt. Thema ist das rechtsextreme Milieu.

Nach pandemiebedingten Pause wird am Mittwoch, 29. September, 19 Uhr, wieder zum Bodensteiner Gespräch in den Burgsaal eingeladen, teilt Pfarrerin Anne-Kristin Flemming mit. Das Thema: „Naturliebe und Menschenhass – Völkische Siedler“.

Innerhalb des rechtsextremen Milieus greife die Strategie um sich, hinter der Fassade eines ökologisch-bäuerlichen Lebensstils ländliche Regionen zu besiedeln. Dahinter stecke das Ziel, die Ideologie eines völkischen Nationalismus zu verbreiten und rechtsextreme, antisemitisch ausgerichtete Strukturen aufzubauen, so die Organisatoren. Vergangenes Jahr erschien die Broschüre „Naturliebe und Menschenhass – Völkische Siedler*innen in Bayern, Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“. Andrea Röpke legt in der Handreichung mit weiteren Autoren einen Fokus auf die aktuelle Entwicklung der „Völkischen Bewegung“ in den genannten Bundesländern.

Andrea Röpke ist freie Journalistin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Rechtsextremismus. Esther Lehnert ist Professorin für Theorie, Geschichte und Praxis Sozialer Arbeit an der Alice Salomon Hochschule Berlin. Die Veranstaltung wird von MOBIT, Mobile Beratung in Thüringen, moderiert. Anmeldung bis 28. September per Mail an info@boell-thueringen.de.

