Bombe in Göttingen gefunden - Züge im Fernverkehr verspäten sich

Göttingen. In Göttingen muss eine Fünf-Zentner-Bombe in der Innenstadt entschärft werden. Sie wurde am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden. Auch der Zugverkehr bekommt die Auswirkungen zu spüren.

Ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am frühen Donnerstagvormittag bei Bauarbeiten am Weender Tor in Göttingen gefunden. Die Fünf-Zentner-Bombe wird vom Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht. Zur Sicherheit der Bevölkerung muss ein 1000-Meter-Radius um die Fundstelle herum evakuiert werden, heißt es von der Polizei. Betroffen sind Teile der Innenstadt.

Aufgrund des Fundes kommt es im Fernverkehr der Deutschen Bahn zu Beeinträchtigungen. Die betroffenen Züge müssten umgeleitet werden und verspäten sich dadurch. Der Bahnhof Göttingen kann nicht mehr angefahren werden, heißt es auf der Internetseite der Bahn.

Polizeinachrichten aus Thüringen: