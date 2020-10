Botschafter der Region werden

Naturparkpartner sind Botschafter der Region, und einer von ihnen ist Frank Ibold. Er betreibt das Landgasthaus "Am Westerwald" in Martinfeld.

Was haben das Europäische Brotmuseum in Ebergötzen, die Freie Jugendherberge in Martinfeld, der Klausenhof in Bornhagen oder das Hotel Kepplers Ecke in Wingerode gemeinsam? Einiges. Das weiß Naturpark-Geschäftsführerin Claudia Wilhelm. Sie alle befinden sich nicht nur im Eichsfeld, sie sind sowohl Mitglied im Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE) als auch Partner des Naturparks.