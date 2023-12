Botschafter des Eichsfeldes werden

Fürstenhagen Ein neuer Lehrgang zum Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer startet im Februar 2024. Eine Anmeldung wegen hoher Nachfrage wird empfohlen.

Ein neuer Ausbildungskurs zum Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer startet am 17. Februar 2024 im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal.

„Lehrgangsorte sind die Naturparkverwaltung in Fürstenhagen, die Jugendherberge ,Urwald-Life-Camp‘ in Lauterbach und die Natura 2000-Station Wolfsbehringen. Der Unterricht umfasst insgesamt 74 Zeitstunden und findet ausschließlich an Wochenenden statt“, erklärt Uwe Müller, Pressesprecher des Naturparks. Letzter Unterrichtstag ist der 4. Mai. Für den Mai sind auch die theoretischen und praktischen Prüfungsbestandteile vorgesehen.

Das mit dem Kurs erworbene Zertifikat werde nach einem bundesweit einheitlichen Rahmenlehrplan vergeben. Die Unterrichtsinhalte beziehen sich auf die Region des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal. „Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer verstehen sich als Botschafter ihrer Region. Sie vermitteln Naturerlebnisse, beziehen aber ebenso Heimatgeschichte und Regionalkultur in ihre Führungen ein“, so Müller. Erwartet werde von den Kursteilnehmern, im Anschluss an die Ausbildung Führungen im Naturpark anzubieten.

Wer sich für den Lehrgang interessiert, kann eine Informationsveranstaltung im Vorfeld besuchen. Diese findet am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Naturparkverwaltung in Fürstenhagen statt. „Da die Lehrgänge der letzten Jahre stark nachgefragt waren und eine Teilnehmerobergrenze von 16 Personen besteht, wird empfohlen, schon im Vorfeld dieser Informationsveranstaltung Kontakt mit den Veranstaltern aufzunehmen“, erklärt Uwe Müller.

Kontakt zum Heimatbund Thüringen im Internet unter www.znl-thueringen.de oder zu Uwe Müller unter Telefon 0361/573915004.