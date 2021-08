Brand bricht während Reparaturarbeiten in einer Firma in Deuna aus

Deuna In einer Firma in Deuna ist während Reparaturarbeiten ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Am Montagvormittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Firma in der Industriestraße in Deuna gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich kurz vor 10 Uhr während Reparaturarbeiten ein zur Weiterverarbeitung gelagertes Schüttgut.

Durch eine automatische Löscheinrichtung wurden die Flammen zügig gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Wodurch der Brand entstand, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

