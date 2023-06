Brand in der Nähe einer Mariengrotte im Eichsfeld

Schachtebich. Ein Feuer gab es in einem Waldstück bei einem Eichsfelder Dorf. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

In einem Waldstück bei Schachtebich hat es am Sonntag gebrannt. Das Feuer ist in der Nähe der Mariengrotte ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass dieser beim Eintreffen der Polizei bereits gelöscht war. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Etwa 200 Quadratmeter Waldboden wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.