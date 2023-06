Unbekannte haben an einem Müllltonnenplatz in der Holbeinstraße in Heiligenstadt einen Brand gelegt.

Brandstiftung an Mülllagerplatz in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Unbekannte haben in Heiligenstadt gezündelt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

An einem Müllltonnenplatz in der Holbeinstraße in Heiligenstadt ist am Dienstagabend ein Brand gelegt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch nach ersten Ermittlungen mit.

Demnach habe ein Zeuge beobachtet, dass sich im Bereich des Brandortes eine Personengruppe aufhielt, kurz bevor das Feuer ausbrach. Die Polizei sicherte Spuren und befragte Passanten.

