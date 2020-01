Brandursache in Werleshausen geklärt

Bis in die Abendstunden waren Donnerstag 100 Rettungskräfte bei einem Großbrand im hessischen Eichsfelddorf Werleshausen im Einsatz, darunter Kameraden aus Bornhagen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Freitagvormittag begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Die Untersuchungen am Brandort bestätigten, so heißt es von der Polizei Eschwege, dass durch den 41-jährigen Eigentümer Arbeiten im sogenannten „großen Saal“ der ehemaligen Gasstätte durchgeführt wurden. Unter anderen arbeitete der 41-Jährige dort auch mit einer Flex, wobei es auch zu Funkenflug kam. Nach Unterbrechung der handwerklichen Tätigkeit wurde durch einen Anwohner in der Mittagszeit Rauch aus dem Bereich des Saales festgestellt. Auch die Ermittlungen der Kripo ergaben, dass der Brand in diesem Bereich ausgebrochen ist. Der Saal wird durch den Eigentümer aktuell als Werkstatt und Lagerraum für Baumaterial genutzt. Das Feuer breitete sich dann schnell aus, griff auf das erste Obergeschoss und den Dachstuhl über. Der Sachschaden wird mit rund 40.000 Euro angegeben. Bei den Löscharbeiten wurde zudem eine Feuerwehrkameradin durch einen Sturz leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Klärung der eindeutigen Brandursache durch die Kriminalpolizei dauern an.