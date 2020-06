Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brauchen Christen Nachhilfe in Mathe?

An Mathe scheiden sich die Geister. Für viele ist es ein Problemfach. Manche kapieren es einfach nicht. Auch ich habe mich damit schwergetan! Andere sind in der Welt der Zahlen zu Hause und es ist für sie eine Freude, komplizierte Gleichungen und mathematische Probleme zu lösen. Unabhängig davon ist doch unbestritten: 1 + 1 + 1 = 3. Das ist noch einfach, das weiß schon jeder Grundschüler, Homeschooling hin, Corona her.

Brauchen wir Christen Nachhilfe in Mathe? Sicher nicht mehr oder weniger als andere Menschen auch. Und doch könnte man an diesem Sonntag zu der Meinung gelangen, dass uns Christen da ein paar Zusatzstunden gut täten. Denn die große Formel, die über diesem Sonntag steht, lautet:

1 + 1 + 1 = 1. Natürlich ist sie rein mathematisch nicht haltbar. Und doch lässt sich mit so wenigen einfachen Zeichen etwas sehr Komplexes deutlich machen.

Die christlichen Kirchen feiern Dreifaltigkeit oder auch Trinitatis genannt. Wir glauben an einen Gott, der eins ist, aber sich in drei Personen zeigt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Für jemanden, der nicht an Gott glaubt, fast eine Unmöglichkeit. Machen es sich die Christen wieder mal schwerer, als es sowieso schon ist? Zu diesem Eindruck könnten wir kommen, aber vielleicht wird der Glaube an einen Gott in drei Gestalten auch leichter, wenn ich an Gott den Vater denke, den Schöpfer der Welt, oder seinen Sohn Jesus Christus, den Mensch gewordenen Gott, oder auch den Heiligen Geist, den Beistand, den Tröster, dessen Fest wir erst vorige Woche gefeiert haben. Deswegen ist für mich nicht immer, aber manchmal 1 + 1 + 1 = eins!