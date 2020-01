Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brauerei vergibt Stipendium an Eichsfelder

„Ernährungstechnologie ist die Herausforderung der Zukunft und genau das, was ich mir für mein Berufsleben vorgestellt habe“, ist sich Zacharias Hartmann aus Hohengandern sicher. Der 20-jährige Eichsfelder freue sich auf seinen neuen Lebensabschnitt mit dem Studium an der Hochschule in Geisenheim.

Unterstützt wird er bei seinem Studium von der Brauerei Neunspringe in Worbis mit einem Stipendium. Der 20-Jährige hat seit September 2018 ein mehrmonatiges Praktikum in der Brauerei absolviert. Dabei konnte er nicht nur tiefen Einblick in die verschiedene Bereiche der Getränkeproduktion nehmen, er zeichnete sich auch durch einen weit über dem Durchschnitt liegenden Einsatz und Interesse an Limonaden, Bier und Whisky aus. Dies teilt Stefanie Gille, Mitarbeiterin der Worbiser Brauerei, mit. „Wir müssen als Unternehmen noch viel mehr als früher das Talent von jungen Leuten erkennen und ihnen Perspektiven bieten“, erklärt Bernd Ehbrecht, Chef des Eichsfelder Traditionsunternehmens, diesen außergewöhnlichen Schritt. „Natürlich wünschen wir uns sehr, dass Herr Hartmann nach erfolgreichem Abschluss seines Studiums ins Eichsfeld zurückkehrt“, erläutert Ehbrecht sein Motiv. Man werde anspruchsvolle Aufgaben, aber auch verantwortliche Tätigkeiten für ihn vorhalten. Unterstützt wird die Brauerei bei dieser Maßnahme durch die Thüringer Aufbaubank. Das Förderprogramm „Thüringen-Stipendium“ gilt als ein ganz wesentliches Instrument, um junge Fachleute an die Region zu binden.