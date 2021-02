Breitbandanschluss in Heiligenstadt bis 19. Februar gratis

Die Koordinationsstelle Breitbandausbau des Landkreises Eichsfeld informiert, dass Haus- und Grundstückseigentümer der Stadt Heiligenstadt sowie der Verwaltungsgemeinschaften Uder und Leinetal in den kommenden Tagen Post zum Anschluss an das Breitbandnetz bekommen werden. Bis zum 19. Februar ist der Anschluss der Gebäude durch die Telekom Deutschland kostenlos und wird im Rahmen des Förderprogrammes mitfinanziert. Dies erfolge aber nur, wenn der unterschriebene Auftrag an die Telekom und das Einverständnis zum Verlegen der ­Glasfaserleitungen beim Unternehmen vorliegt, heißt es in der Mitteilung.