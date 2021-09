Breitenbach: 1,2 Millionen Fördermittel für einen nagelneuen Wolfhagen

Breitenbach. Der alte Saal von Breitenbach weicht demnächst einem nagelneuen Multifunktionsbau.

Schön ist der Wolfhagen nicht. Das wissen alle Breitenbacher und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Wetterschäden verunstalten die Wände des alten Dorfgemeinschafts- und Sporthauses des Dorfes. Von der Decke bröckelt immer wieder die Farbe. Lange, so sagt Marko Grosa (CDU), Bürgermeister von Leinefelde-Worbis, habe man die Sanierung oder den Neubau verschieben müssen. Jetzt aber soll es losgehen. Das alte Haus wird abgerissen und durch einen nagelneuen modernen Multifunktionsbau ersetzt.

1985, also noch in tiefster DDR-Zeit, hatten die Breitenbacher angepackt und das Haus in Eigenleistung gebaut mit allem, was man fand. Aber sie hängen an ihrem Gebäude. Schließlich war es 31 Jahre sozusagen das „Zuhause“ des Ortes. Rauschende Büttenabende wurden hier gefeiert genau wie Schützenfeste. Die Sportler sind hier daheim, aber auch Familienfeiern wurden oft und gern hinauf auf den Wolfhagen verlegt.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2,6 Millionen Euro für Abriss und Neubau veranschlagt

Umso mehr freute sich gestern Marko Grosa, dass von Gemeinderat bis zu den Vereinen jetzt einstimmig die Entscheidung für Abriss und Neubau fiel. „Es war eine Zangengeburt“, sagte er. Und besonders stolz ist er auf die Schützen, die gesagt hätten: „Ja, gut, wir gehen mit in das neue Haus.“ Aber Grosa versprach auch, dass was einmal angefangen wird auch fertig gebaut wird. Die Planungen sind längst fertig. 2,6 Millionen Euro soll der Neubau auf zwei Geschossen kosten. Einen Fördermittelbescheid über 1,224 Millionen Euro brachte gestern Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) persönlich zum Wolfhagen.

Thüringens Ministerpräsident, Bodo Ramelow (Die Linke) überreicht dem Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis, Marko Grosa (CDU) einen Fördermittelbescheid über 1,224 Millionen Euro für das Bauvorhaben „Sanierung und Erweiterung des Multifunktionsgebäudes Wolfhagen“ in Breitenbach. Foto: Eckhard Jüngel

Es sei nicht normal, sagte er, dass ein Landeschef Förderbescheide durch das Land fährt. Er habe das bisher auch selten getan. „Aber hierzu habe ich eine besondere Beziehung.“ Er selbst sei in einem Dorf groß geworden, in dem es ebenso war. Der Saal war der Mittelpunkt, das „Zuhause“ des Dorfes. Und als er nicht mehr betrieben werden konnte, sei der Dorfmittelpunkt regelrecht weggebrochen.

„Ich weiß, was es bedeutet, ein Multifunktionshaus Wolfhagen zu haben“, so Ramelow. Aus eigener Kraft können Gemeinden das oft finanziell nicht stemmen. Also müsse man anfangen, in den Dörfern dort Leben hineinzubringen, wo es ist. „Es ist in Dörfern sehr wichtig, dass man etwas hat, das alle nutzen können. Das ist Gemeinschaft im besten Sinne.“ Wieder einen „gefühlten“ Ortskern zu haben, das dürfe man nicht gering achten, denn gerade die Vereine prägten das Dorfleben. „Es ist gut angelegtes Geld in die Dorfgemeinschaft.“

Neues Haus soll Saal, Bühne, aber auch Vereinsräume bieten

Nach den Plänen werden auch die Schützen in das neue Haus mit einziehen, wenn es steht, solle auch das alte Schützenhaus weichen. Rund 800 Quadratmeter Grundfläche wird der neue Wolfhagen haben.

Der Saal wird etwas größer als jetzt, und soll 250 Gästen Platz bieten, auch eine Bühne gehört dazu, damit nach der Coronapandemie unter anderem der Karnevalverein wieder ordentlich loslegen kann . Zudem entsteht ein nagelneuer Sporttrakt mit Umkleidekabinen, Sanitäreinrichtungen samt Duschen, Platz finden darüber hinaus auch Vereinsräume. Entworfen wurde das Gebäude vom Planungs- und Ingenieurbüro Kwr Worbis.

Noch in diesem Jahr soll und muss das alte Haus abgerissen werden, der Neubau ab 2022 hochgezogen werden. Für die Sportler, sprich Fußballer, die ihren Platz am Wolfhagen haben, soll derweil ein moderner beheizter Container aufgestellt werden, in dem sie sich für Trainung und den Spielbetrieb umziehen können, so der Stadtbürgermeister.

Jetzt hoffe man nur inständig, so Marko Grosa, dass auf dem Baustoffmarkt wieder eine gewisse Preisnormalität einzieht. „Und wir hoffen, dass sich die Eichsfelder Firmen ordentlich mit Baumaterial eingedeckt haben.“

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.