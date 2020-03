Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brennender Holzstapel am Waldrand

Ein aufmerksamer Bürger entdeckte am Sonntag einen brennenden Holzstapel an einem Waldrand in der Nähe von Wahlhausen. „Die Alarmierung erfolgte nicht über die Sirene“, schilderte Wahlhausens Ortsbrandmeister Ingo Zbierski. Man habe die benötigten Kameraden still benachrichtigt, dies sei in der momentanen Situation so geregelt. „Wir alarmieren jetzt nur die benötigten Kräfte“, erklärte Zbierski weiter. Dies folge dem Grundsatz, eine Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen und die Mitglieder der Feuerwehr vor einer Ansteckung mit der um sich greifenden Lungenerkrankung zu schützen. Auch alle anderen geplanten Zusammenkünfte, wie zum Beispiel Ausbildungen, sind vor dem Hintergrund der Corona-Krise abgesagt.

Das gesammelte Holz brannte am Waldrand. Foto: Feuerwehr Wahlhausen Mit einem Fahrzeug rückten um 16.10 Uhr sieben Mitglieder der Einsatzabteilung der Feuerwehr Wahlhausen zu dem Einsatzgebiet aus. Über einen Wirtschaftsweg und eine Wiese erreichten sie wenig später den brennenden Holzstapel. „Ich vermute eine Brandstiftung. Gegen eine Selbstentzündung sprechen die momentanen Temperaturen“, sagt Zbierski auf Nachfrage unserer Zeitung. Eine Stunde waren die Einsatzkräfte vor Ort. „Um alle Glutnester zu löschen, haben wir das Holz auseinander gezogen“, erzählt der Ortsbrandmeister. Mit einer Wärmebildkamera hätten die Feuerwehrleute ständig nach weiteren Glutnestern am Einsatzort gesucht. „Wir haben auch weitere Bäume geschützt, die in der Nähe des Holzstapels standen“, blickt Zbierski auf den Einsatz zurück.