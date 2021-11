Briefe aus dem KZ Mittelbau-Dora

Nordhausen. Einen Vortrag über eine Briefsammlung aus dem KZ Mittelbau-Dora gibt es am 25. November im Ratssaal der Nordhäuser Stadtbibliothek.

Einen Vortrag mit dem Titel „Gott sei dank haben wir in Auschwitz gut gelebt: Briefe aus Auschwitz und Mittelbau-Dora“ hält Ulrike Schrader, Leiterin der Begegnungsstätte Alte Synagoge Wuppertal, am 25. November, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Die Briefe schrieben die Brüder Hans und Ernst Siegel während ihrer KZ-Haft an ihre Mutter und ihre Schwester. Anderthalb Jahre mussten sie in Auschwitz verbringen. Dann kamen sie Anfang 1945 in das KZ Mittelbau-Dora. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung per Mail an presse@dora.de ist erforderlich. red