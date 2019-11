Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bring Licht nach Aleppo

Die Vivere Gruppe lädt mit den Franziskanern am kommenden 1. Adventssonntag, um 10 Uhr, zum Gottesdienst in der Wallfahrtskirche auf dem Hülfensberg ein, in dem die Aktion „Bring Licht für Aleppo“ eröffnet wird. Er wird von der franziskanischen Gemeinschaft „Vivere“ mitgestaltet. Dies ist der Auftakt der sechswöchigen Spendenaktion „Bring Licht nach Aleppo“, welche zum vierten Mal stattfindet. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Adventsmarkt mit selbst gemachten Sachen, Glühwein, Kinderpunsch und vielem mehr. Der Erlös unterstützt die Arbeit der Franziskaner in Aleppo, die den notleidenden Menschen direkt vor Ort helfen.