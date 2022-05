Brisante Projektarbeiten an Regelschule in Breitenworbis

Breitenworbis. 22 Regelschüler nehmen mit hochaktuellen Themen den ersten Schritt in Richtung Abschluss.

Einen ersten großen Schritt in Richtung Realschulabschluss haben jetzt die 22 Zehntklässler der Regelschule Breitenworbis gemacht. Mit hauptsächlich guten bis sehr guten Noten präsentierten die Jugendlichen ihre Projektarbeiten. Die größte kooperative Lernform an Thüringens Regelschulen hielt die Gruppen seit Frühsommer vorigen Jahres auf Trab.

Herausgekommen sind sieben spannende Projektarbeiten, deren Aktualität und praktische Teile so manchen Lehrer zum Staunen brachten. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass Nordthüringen regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht wird? Drei der „Zehner“ haben es herausgefunden und angesichts des menschlichen Einflusses auf das Klima Schlussfolgerungen für ihre Lebensweise gezogen. Per Archivsuche und mit Hilfe verschiedener Experteninterviews erstellten sie einen Dokumentarfilm, der unter anderem über den Erdfall bei Nordhausen oder den Tornado bei Ellrich informierte.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zwei weitere Arbeiten beschäftigten sich mit der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl und der Geschichte des Geldes bis zum Aufkommen von Kryptowährungen. Eine vierte Gruppe entführte Leser und Zuhörer zu den schönsten Traditionen und Festen in Ostasien. Ganz aktuell war eine Projektarbeit, die sich folgender Frage widmete: „Fruktose, Gluten & Co. ‒ sind Unverträglichkeiten die neue Volkskrankheiten?“ Untersetzt wurde die Ausarbeitung der vier Mädchen durch eine anonyme Umfrage unter allen gut 200 Schülern der Regelschule Breitenworbis.

Nicht weniger in die Zeit passend waren zwei Arbeiten, die unsere Umwelt im Blick hatten: Den Umweltschutz im tropischen Regenwald nahmen drei Schüler in den Fokus. Eine Vierergruppe indes recherchierte zum Umweltschutz im heimischen Garten. Da kann jeder helfen, lautete die These der Schüler. Bewiesen wurde sie eindrucksvoll ‒ nämlich durch selbst entworfene und gebaute Insektenhotels, Hochbeete sowie mit Vogel- und Fledermauskästen.