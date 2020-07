Brückenbauwerk bei Kallmerode für rund eine Million Euro

Das Projekt der Ortsumfahrung Kallmerode ist eines von zwölf Teilabschnitten im Gesamtprojekt „B 247 AS Erfurt-Gispersleben (A 71) – AS Leinefelde-Worbis (A 38)“. Im Oktober des vergangenen Jahres fiel der Startschuss mit dem Beginn einer Brücke. Diese soll Ende dieses Jahres fertig sein. Insgesamt kostet das Bauwerk laut Straßenbauer Deges rund eine Million Euro. Mit der Fertigstellung der Ortsumgehung geht die Brücke, die den Verkehr dann über den Kleyweg führt, in Betrieb. Im Bereich des Dingelstädter Stadtwaldes erfolgten vorbereitende Arbeiten. Bäume wurden für den Trassenverlauf bereits gefällt. Aufgrund des geplanten Einschnittes in diesem Bereich wurde eine Baufeldbreite von 60 Metern geschaffen. Die Freigabe der Umfahrung ist für das Jahr 2022 geplant.