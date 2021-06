Brüderchen und Schwesterchen

Johanna Braun schreibt am Internationalen Kindertag über Geschwisterkinder.

Den heutigen Internationalen Kindertag hat sich das Thüringer Landesamt für Statistik zum Anlass genommen und mal geschaut, wie viele Kinder im Freistaat im Jahr 2019 ein Geschwisterkind hatten. Sie haben festgestellt, dass der Anteil der Kinder, die mit Geschwistern aufwuchsen, gestiegen ist.

Von den minderjährigen Kindern wuchsen 29 Prozent ohne Geschwister auf, zehn Jahre zuvor waren es noch 39 Prozent. 46 Prozent verbrachten ihre Kindheit 2019 mit einem Bruder oder einer Schwester und ein Viertel mit zwei oder mehr Geschwistern. Damit stieg der Anteil der Kinder, die mit Geschwistern aufwuchsen, von 61 auf 71 Prozent.

Auch ich habe einen Bruder. Er ist älter als ich, hat mich in meiner Kindheit ziemlich oft genervt, aber viel öfter noch auf mich aufgepasst, mich vor anderen in Schutz genommen und zurückgesteckt, mir Rechte erkämpft und Grenzen für mich ausgetestet. Er hat mit mir im Garten gezeltet, mich beim Nintendo-Spielen auch mal gewinnen lassen, mich später mit zur Kirmes genommen und mit frischen Führerschein durch den Landkreis gekutscht.

Auch heute noch will ich ihn nicht missen, freue mich, wenn er Zeit mit mir verbringen will oder mich um Hilfe bittet, wenn ich mich also mal als „die Große“ fühlen kann.