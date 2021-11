Brustkrebs frühzeitig erkennen: Mammobil kommt nach Heiligenstadt

Heiligenstadt. Von Dezember bis Februar steht mobiles Untersuchungszentrum in Heiligenstadt.

Das gesetzliche Programm zur Früherkennung von Brustkrebs wird Frauen alle zwei Jahre angeboten. Brustkrebs ist in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen. Mindestens jede zehnte erkrankt im Laufe ihres Lebens daran, die meisten nach dem 50. Lebensjahr.

Am Programm teilnehmen können alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, die ihren ersten Wohnsitz in Thüringen haben. Sie erhalten eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag zur Mammographie, einer Röntgenuntersuchung der Brust. Die Kosten werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen, eine Überweisung ist nicht erforderlich.

Das Mammographie-Screening sei keine einmalige Aktion. Besonders, wenn neben der regelmäßigen Krebsvorsorge beim Frauenarzt der zweijährlichen Einladung zum Mammographie-Screening gefolgt werde, könne Brustkrebs rechtzeitig entdeckt werden, heißt es vom Team Mammographie Screening Thüringen Nord West.

Das Mammobil steht von Mittwoch, 8. Dezember, bis Februar 2022 in Heiligenstadt am Parkplatz Zentraler Omnibusbahnhof in der Bahnhofstraße. Es werden die Frauen eingeladen, die in den Bereichen der Postleitzahlen 37308 (Heiligenstadt) und 37318 (Uder) wohnen.

Weitere Informationen unter www.Screening-Thueringen-NordWest.de oder Tel.: 03643/742800