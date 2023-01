Buchvorstellung im Eichsfeldforum

Das Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt lädt zum Eichsfeldforum.

Heiligenstadt. Die Autorin Gudrun Chopin berichtet in Heiligenstadt von ihrer Arbeit mit Geflüchteten. Auch der Protagonist ihres Buches ist zu Gast.

„Berührende Begegnungen – Interkulturelles Miteinander“ lautet der Titel eines Buches von Gudrun Chopin, welches im Rahmen des Eichsfeldforums am Donnerstag, 9. Februar, ab 19.30 Uhr im Jugend- und Erwachsenenbildungshaus „Marcel Callo“ in Heiligenstadt, Lindenalle 21, vorgestellt wird. Als Referenten werden sowohl die Autorin selbst als auch der Protagonist des Buches, Ahmad Mohamad, an diesem Abend zu Gast sein.

Gudrun Chopin war schon im Jahr 1981 die Initiatorin der Ökumenischen Initiative für Flüchtlinge in Schwanewede und ist seither in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit aktiv. Daneben engagiert sie sich noch zusätzlich bei der Schwaneweder Tafel, im Demenzcafé und in der Kirchengemeinde. Für ihr vielfältiges Engagement wurde ihr im Jahr 2006 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

In ihrem neuen Buch thematisiert Gudrun Chopin ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus der jahrelangen ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten sowie deren ganz persönlichen Geschichten.

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Gefördert wird das Projekt durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.