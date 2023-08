Der Ersatzbau für das Eichsfeld-Klinikum als Gesundheitscampus soll in Heiligenstadt entstehen.

Bürgerabend in Heiligenstadt zum geplanten Zentralneubau des Eichsfeld-Klinikums

Heiligenstadt. Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann betont, dass es zunächst nur um die Fläche, nicht um konkrete Entwürfe geht. Trotzdem sollen Bürgerfragen nach Kräften beantwortet werden.

Der Neubau des Eichsfeld-Klinikums soll bekanntlich in Heiligenstadt entstehen. Aktuell liegen noch bis zum 1. September Pläne für den Bereich nördlich des Eichbaches und der Ostspange öffentlich aus. Im Rahmen der öffentlichen Beteiligung lädt die Stadtverwaltung Heiligenstadt zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ein. Sie findet am Mittwoch, 23. August, ab 18 Uhr im Plenarsaal im Rathaus am Marktplatz statt.

Es geht dann nicht nur um den aktuellen Verfahrensstand im Bauleitplanverfahren, sondern wird den Bürgern Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Aber: Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass sich der Abend ausschließlich auf die angestrebte 20. Änderung des Flächennutzungsplanes bezieht, es gehe nicht um Entwürfe zum geplanten Klinikneubau. „Die sind zum derzeitigen Verfahrensstand nicht vorhanden und werden frühestens im Zuge des anschließenden Bebauungsplanverfahrens Gegenstand einer Öffentlichkeitsbeteiligung sein“, betont Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI). Ziel der Planung sei es, das Gelände zu entwickeln und das „Gesundheitszentrum“ auszuweisen. Bisher handele es sich um eine landwirtschaftlich genutzte Fläche.