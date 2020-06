Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buntspechte füttern auf dem Dün im Eichsfeld ihren Nachwuchs

Es gibt viel zu entdecken bei Ausflügen in die Natur. Siegfried Spitzenberg aus Heiligenstadt konnte bei einer Wanderung auf dem Dün ein Buntspechtpärchen bei der Fütterung beobachten. Abwechselnd fütterte das Elternpaar die kleinen Spechte. Auf dem Bild ist das weibliche Tier zu sehen. Wenn auch Sie solche Entdeckungen machen und diese in einem Bild festhalten, dann senden Sie uns dieses in einer Auflösung von mindestens einem Megabyte mit paar Zeilen Text per E-Mail an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de.