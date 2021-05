Busfahrplan ändert sich zwischen Bodenrode und Westhausen

Bodenrode-Westhausen. Eine Vollsperrung zwischen den beiden Orten im Eichsfeld ist der Grund.

Ab Montag, 31. Mai, bis Ende des Jahres kommt es auf den Linie 3, 4 und 12 zu einem geänderten Busfahrplan. Grund ist eine Vollsperrung zwischen Bodenrode und Westhausen. In Westhausen kann die Bushaltehaltestelle nicht bedient werden. Für sie werden Ersatzhaltestellen in der Mehlsstraße und in der Straße Aue eingerichtet. Die Haltestelle Mitte in Bodenrode wird in die Hauptstraße verlegt.

Infos unter Telefon: 03605/515253