Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bushaltestellen werden verlegt

Die Straße zwischen Hauröden und Großbodungen wird voraussichtlich ab 24. März voll gesperrt. Dies teilt Sarah Mumdey, Pressesprecherin der Eichsfeldwerke, mit. Aus diesem Grund müssen die beiden Bushaltestellen in Hauröden in den Kreuzungsbereich Großbodunger Straße / Neubleicheröder Straße verlegt werden. „Alle Fahrten der Linie 26, die ab 8 Uhr verkehren, bedienen diese Ersatzhaltestelle ausschließlich als Rufbus. Anzumelden sind Rufbus-Fahrten im Voraus“, so Mumdey.

Außerdem könne in Bischofferode die Bushaltestelle Hauptstraße auf der Linie 26 in beiden Richtungen nicht bedient werden. Zwischen Neuer Straße und Hauptstraße werde eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Informationen telefonisch unter 03605/515253