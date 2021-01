Busse fahren wieder nach Fahrplan im Eichsfeld

Der reguläre Fahrplan der EW Bus tritt ab Montag, 11. Januar, wieder in Kraft. Das teilen die Eichsfeldwerke mit. Weiterhin gilt ab Montag für die Linie 24 ein Umleitungsfahrplan. Die EW Bus bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrantritt über die genauen Abfahrtszeiten zu informieren. Diese seien an den Bushaltestellen ausgehängt, in der Online-Fahrplanauskunft unter: www.eichsfeldwerke.de/fahrinfo abrufbar und ab sofort auch in der „EW Businfo“–App erhältlich. Fragen beantworten zudem gern die Mitarbeiter unter Telefon: 03605/515253.