Caritas-Beratungsdienste im Eichsfeld sind erreichbar

Silvio Bierwirth, Sebastian Keilholz, Praktikant Martin Ritter und Luisa Worell (von links nach rechts) verteilten Masken im Caritas-Tagestreff in Leinefelde. Das war nur eines der vielen Hilfsangebote der Organisation.

Silvio Bierwirth ist zurück von seiner – dienstlichen – Einkaufstour. Der Mitarbeiter des Tagestreffs der Caritas in Leinefelde hatte diesmal auf einem der Einkaufszettel Brot, Wurst und Gehacktes stehen, dahinter vermerkt die freundliche Bitte: Wenn möglich, Eichsfelder Gehacktes vom Fleischer. Außerdem waren ärztliche Rezepte in der Apotheke einzulösen und die Medikamente an den Wohnungs- beziehungsweise Haustüren abzugeben.