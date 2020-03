Caritas im Eichsfeld unterbreitet viele Hilfsangebote

Im Alltag sind sie für viele Menschen da – die Mitarbeiter der Caritas. Doch in Zeiten der Corona-Krise müssen auch sie ihre Arbeitsweise ändern. „Uns ist es wichtig, alle hilfesuchenden Menschen weiter gut, fachlich fundiert zu betreuen und zu beraten – und das mit dem nötigen Abstand“, sagt Stefanie Schmerbauch, die für die Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen verantwortlich ist. Alle Caritas-Beratungsstellen und -dienste im Eichsfeld sind zum Schutz für den Publikumsverkehr geschlossen, jedoch sind die Mitarbeiter telefonisch, per E-Mail oder Video erreichbar.

Online-Beratung

Die Mitarbeiterinnen der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, der Suchtberatung, Behindertenberatung, psychosozialen Beratung, der Allgemeinen Sozial-, der Migrations- sowie der Schwangerschaftsberatung bieten zudem eine individuelle Online-Beratung unter https://www.caritas.de/onlineberatung. „Die erfolgt anonym und datensicher“, so Stefanie Schmerbauch. Alle Beratungsstellen sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Eingestellt wurden die Treffen der Nachsorge- und Selbsthilfegruppen. Es wird auch hier telefonisch oder per Video-Konferenz beraten.

Der Kreuzbund bietet seinerseits einen Chat für Ratsuchende unter https://www.kreuzbund.de/de/chat-fuer-suchtkranke-und-angehoerige.html. „Die Aufrechterhaltung einer Beratung und Versorgung zum Beispiel suchtkranker Menschen ist enorm wichtig, da in vielen Fällen auch eine psychische Erkrankung vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass durch die aktuell veränderten Lebensumstände Symptome wie Angst, Depressivität, Paranoia und eben auch Rückfälligkeit eher zunehmen – so dass ein erhöhter Hilfebedarf zu erwarten ist“, so Schmerbauch.

Neue Formen der Hilfe

Geschlossen hat die Caritas auch den Tagestreff in Leinefelde sowie das Café Vielfalt in Heiligenstadt. Doch hier gibt es neue Formen, die Besucher zu versorgen. Der Tagestreff und das Stadtprojekt ThINKA haben die Hilfsaktion „Lebensmittelpakete“ ins Leben gerufen. Für Hilfsbedürftige von Leinefelde-Worbis, die auf die Unterstützung von Lebensmitteln angewiesen sind, wie Nutzer des Tagestreffs oder der Tafel, oder die unter Quarantäne stehen, können sich bei der Stadt unter Tel. 03605/2000 melden. Diese gibt die Kontakte an die Caritas, so dass sich die Mitarbeiter mit den Personen in Verbindung setzen können. In Einzelfällen, so Schmerbauch, könne auch ein Bringdienst vereinbart werden. Wie sie weiter berichtet, arbeitet man mit dem Edeka-Markt Simon in der Südstadt zusammen, die die Aktion unterstützt. Hilfsbedürftige, erklärt Schmerbauch, würden kostenlos versorgt, die anderen bekämen Unterstützung beim Einkauf. Zudem könnte man sich bei Interesse an einer warmen Mahlzeit melden.

Suppe und Kuchen

Im Café Vielfalt wird von Mittwoch bis Sonntag außerdem Kuchen gebacken und steht auf Bestellung zur Abholung bereit. Auch eine Suppe kann für jeden Mittwoch bestellt werden. „Gemeinsam mit der Hilfsaktion der Bergschule kann beim Einkauf unterstützt werden oder die Mahlzeit für Risikogruppen, Menschen in Quarantäne oder Menschen mit einer Behinderung nach Hause gebracht werden. „Gleichzeitig werden ehrenamtliche Helfer im Café Vielfalt sowie Mitarbeiter bei der Herstellung von Mundschutz unterstützen und alle Helfer damit ausstatten.“

Unterstützung für Familien

Besonderes Augenmerk richtet die Caritas auf Familien. „Gerade für sie ist jetzt beratende Hilfe und Unterstützung notwendig“, meint die Regionalstellenleiterin. Im Zuge von Homeoffice und der Schließung von Kindereinrichtungen und Schulen sind Erwachsene und Kinder länger auf engem Raum zusammen. Damit man die Zeit gut übersteht, hat Schmerbauch ein paar Tipps. Sie empfiehlt eine geregelte Tagesstruktur. Hilfreich ist auch eine To-Do-Liste, auf der Pflichten wie schöne Aktivitäten stehen. Ein Tagesplan für Lernen, Hausarbeiten, Mahlzeiten, Spiel- und Erholungsphasen helfe ebenso. Gut seien auch, Besonderheiten: ein Picknick auf dem Wohnzimmerboden oder eine Kopfrechen-Schnitzeljagd durch die Wohnung.

„Wichtig ist es allerdings bei größeren Konflikten, Hilfe von außen zu holen“, betont sie. Wochen zusammen zu Hause zu verbringen, könne für alle anstrengend werden und die Paar- wie auch die Eltern-Kind-Beziehung belasten. Bereits länger schwelende Konflikte kämen in Ausnahmesituationen häufig an die Oberfläche. Dann sei es gut, sich fachlichen Rat zu holen. Die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Caritas sei für solche Situationen ausgebildet.

Hilfe für Einsame

„Andere wiederum fühlen sich einsam, sind isoliert und suchen Ansprechpartner“, weiß Schmerbauch. Darauf sind die Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialen Beratung/Gemeindecaritas im Haus ausgebildet. Auch wer traurig sei oder schwere Schicksalsschläge hat, kann sich bei der Caritas melden. Einige Mitarbeiter sind als Trauerbegleiter oder auch seelsorglich ausgebildet und stehen zum Zuhören und für Hilfen im Alltag zur Verfügung.“

Hilfsfonds eingerichtet

Speziell für Menschen, die auf Grund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wird bei der Caritas ein Hilfsfonds eingerichtet, so Schmerbauch. So könne in finanzieller Not schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Caritas in Heiligenstadt: Tel. 03606/50 97 10, E-Mail: asb-hig@caritas-bistum-erfurt.de Caritas in Leinefelde: Tel. 03605/259 21 10, E-Mail: crnth@caritas-bistum-erfurt.de Hilfsfonds: Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen, Pax Bank eG, IBAN: DE65 3706 0193 5001 8180 17, BIC: GENODED1PAX