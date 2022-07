Caritas informiert zum neuen Hospiz in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Gründung eines Fördervereins wird angestrebt.

Der Caritasverband für das Bistum Erfurt errichtet derzeit das neue Caritashospiz Mutter Teresa in Heiligenstadt. Über das Gesamtvorhaben, die Planungen des Projekts, den derzeitigen Baustand und über die Gründung eines Fördervereins möchte die Caritas am Mittwoch, 27. Juli, um 18 Uhr in der St. Gerhard-Kirche, Auf der Rinne 18, informieren. Dazu sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.