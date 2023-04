Christen werden in vielen Ländern verfolgt – das Thema beschäftigt auch die Eichsfelder

Die Kirche St. Andreas in Teistungen befindet sich in der Ortsmitte.

Teistungen. Zum Abschluss der Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ gibt es in Teistungen einen Vortrag. Referent ist ein Vertreter des internationalen Bildungswerks Kirche in Not.

Zum Abschluss der Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ spricht Stefan Stein, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim internationalen Hilfswerk Kirche in Not, am Freitag, 21. April, 19 Uhr, in der Pfarrkirche in Teistungen. In seinem mit vielen Bildern versehenen Vortrag zum Thema der Ausstellung stellt er einige Länder vor, in denen das Menschenrecht auf Religionsfreiheit eingeschränkt ist.

Dabei geht Stein insbesondere auf die oft prekäre Situation von Christen ein, die in vielen Ländern diskriminiert, unterdrückt und verfolgt werden, vor allem in Afrika und Asien, so Pfarrer Tobias Reinhold. Der Tag des Vortrags fällt auf den vierten Jahrestag der Terroranschläge am Ostersonntag 2019 in Sri Lanka. Bei den Attentaten auf Kirchen und Hotels starben damals über 250 Menschen.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Spenden für die Arbeit des Hilfswerks Kirche in Not, das sich für unterdrückte und verfolgte Christen in mehr als 130 Ländern einsetzt, sind willkommen.

Vor und nach dem Vortrag besteht nochmals die Gelegenheit, die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ in der Kirche zu besichtigen.