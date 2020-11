Mit der Kulturnadel des Freistaats wird der Heiligenstädter Christian Stützer (CDU) ausgezeichnet. Die Landesregierung ehrt mit ihr Persönlichkeiten für ihr großes ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich.

Christian Stützer engagiert sich für die Erforschung, Bewahrung und Erinnerung des jüdischen Lebens in seiner Heimatstadt. 46 Stolpersteine, die die Spuren nationalsozialistischer Vernichtungspolitik markieren, Veranstaltungsformate anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus sowie seine Vortragsarbeit mit Schulklassen und gesellschaftlichen Gruppen stehen für seine Begeisterung für die Pflege des jüdischen Erbes in der Stadt, heißt es in der Laudatio. Unermüdliches Engagement hat er auch bei der Restaurierung des einmaligen gusseisernen Grabmales der Familie Loewenthal, das Anfang der 1990er-Jahre eingestürzt war, gezeigt.

Stützer erhält die Kulturnadel für sein langjähriges Engagement in der Erforschung und Vermittlung jüdischer Geschichte in Heiligenstadt. „Was Ehrenamtliche in der Kultur alles zu leisten vermögen, sehen wir an den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern der Kulturnadel. Mich beeindruckt ihr außerordentlich umfassendes Verständnis von Kultur. Gerade in der jetzigen Situation wissen wir: Kultur ist weit mehr als Freizeit und Unterhaltung. Genreübergreifend liegt den Preisträgerinnen und Preisträgern die soziale Dimension der Kultur am Herzen. Sie machen damit ‚Kultur für alle‘ und tun damit genau das, was den Kern lebendiger demokratischer Kulturpolitik bildet und wir jetzt umso schmerzlicher vermissen. Für dieses Engagement gebührt ihnen mein großer Dank“, so Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

Vorgeschlagen hatte den Heiligenstädter der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld, in dessen Vorstand er tätig war.

Die Kulturnadel ist in Form eines Lorbeerblattes gestaltet. Lorbeer symbolisiert seit der Antike Ehre und Auszeichnung für Künstler, Wissenschaftler und Sportler und wird Apollon, dem Gott der Künste, zugeordnet.