Christiane Dohndorf hat den Platz in der Mitte des Grabes bereits wieder neu bepflanzt. Vor einer Woche wurde hier eine Blume gestohlen.

Heiligenstadt. Diebe suchen auf Friedhöfen im Landkreis Eichsfeld Beute. Eine betroffene Heiligenstädterin erzählt, was sie innerhalb weniger Monate erlebte.

Die Kerzen brennen auf den Gräbern des Stadtfriedhofes. Es ist ein Tag nach Allerseelen, am 2. November begeht die römisch-katholische Kirche das Gedächtnis ihrer Verstorbenen. Und das ist auch auf den Friedhöfen im gesamten Landkreis erkennbar. Neben den Kerzen finden sich dort Grabgestecke und Blumen.

So auch auf dem Grab von Kurt Linge auf dem Heiligenstädter Stadtfriedhof. Christiane Dohndorf traut am 3. November ihren Augen nicht. „Auf dem Urnengrab hat eine Blume gefehlt“, sagt die Heiligenstädterin. Genau fünf unterschiedliche Blumen hat sie vor gut zwei Wochen auf das Urnengrab gepflanzt. „Ich war wütend, als ich gesehen habe, dass genau in der Mitte die Blume herausgerissen und verschwunden war.“

Es war die zweite Pflanzung, die Christiane Dohndorf vornahm. „Mein Vater ist im Februar gestorben. Es ist das erste Grab, das ich betreue. Ich möchte es besonders gut machen. Vielleicht mache ich es zu gut. Die Blumen scheinen anderen zu gefallen“, erzählt die Heiligenstädterin, die erschüttert ist, dass die letzte Ruhestätte einens Menschen nicht geachtet wird. „Wer kommt auf so eine Idee? Was machen die mit den Blumen? Bepflanzen sie ein eigenes Grab damit?“, alles Fragen, die Christiane Dohndorf zum zweiten Mal beschäftigen, denn bereits nachdem sie die Blumen für den Sommer gepflanzt hatte, verschwand eine.

Dass es ihr nicht alleine so geht, ist für die Heiligenstädterin ein schwacher Trost. Sie macht den Diebstahl öffentlich und erhielt auch Reaktionen. So erfuhr Christiane Dohndorf, dass vor kurzem auf dem Heiligenstädter Stadtfriedhof ein Grabgesteck gestohlen wurde. „Eine Friedhofsbesucherin hat mir erzählt, dass die Diebstähle nicht selten sind. Auch ihr hat man schon drei Blumen gestohlen.“

Doch man scheint schier machtlos gegen die dreisten Diebe. „Ich war schon ein paar Mal abends im Dunkeln hier, aber erwischt habe ich noch niemanden. Und es ist ja auch nicht so einfach. Wenn jemand an einem Grab etwas macht, kann es ja auch das eines Familienangehörigen sein“, erklärt die Heiligenstädterin, die nun hofft, dass die Heiligenstädter Friedhofsbesucher sensibilisiert werden, auf fremde Menschen zu achten, die sich auffällig verhalten. „Vielleicht hört das jetzt mal auf. Mir geht es nicht um 3,50 Euro, die die Blumen kostet. Es ist einfach schlimm, dass die letzte Ruhestätte eines Menschen geschändet wird“, sagt Christiane Dohndorf und zündet die Kerze für ihren Vater an.