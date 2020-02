Christianshausen Helau – Großbodungen feiert Jubiläum

Das Konfetti flog am Sonntag in Großbodungen von ganz allein, da musste sich kein Narr und keine Närrin groß anstrengen. Der Wind bliest es hinauf und hinunter und in alle Himmelsrichtungen. Dagegen segelten die Süßigkeiten relativ unbeeindruckt über die Straße und wurden nicht nur von Kindern eifrig aufgesammelt. Beim großen Jubiläumsumzug durch den Ort ließen sich die Narren vom Sturm nicht beirren. „Christianshausen Helau“ hieß es da an jeder Straßenecke.

Passend zum diesjährigen Thema „Schach matt“ waren die Großbodunger Narren gekleidet wie Schachfiguren. Auch die Garde hatte sich passend zum Motto extra Kostüme für den Umzug gefertigt. Doch vor ihnen dufte natürlich das Prinzenpaar fahren. In der Kutsche saßen Matthias I. und Stefanie I. sowie das Kinderprinzenpaar Jeremy und Freida, schenkten den schaulustigen Bürgern und Gästen neben den obligatorischen Süßigkeiten auch Rosen.

Den Zug führte aber eine ganz andere Gruppe an, und zwar eine aus Hexen und Teufeln, die auch ein kleines Pfefferkuchenhaus dabei hatten. Den Takt gab dort vorn der Fanfarenzug aus Neuhof/Harz an, dessen rote Federn an den Hüten nur so flatterten.

Der Karnevalsverein Großbodungen feiert sein 140-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsumzug, bei dem auch Gastvereine dabei sind. Foto: Johanna Braun

Die 135 Mitglieder des Großbodunger Vereins hatten sich so einiges einfallen lassen, um ihren Jubiläumsumzug abwechslungsreich zu gestalten, und dabei wurden sie von befreundeten Faschingsvereinen unter anderem aus Haynrode, Silkerode, Wehnde, Wallrode, Sollstedt, Bleicherode, Kraja und Breitenworbis unterstützt. 35 Gruppen kamen so zusammen. Die Haynröder hatten ihr Prinzenpaar auf einem Sofa in einer Baggerschaufel postiert. Da hieß es festhalten, wenn der Fahrer sie nach oben hob. Eine ganze Abordnung der Sesamstraße erfreute vor allem die kleinen Gäste. Ständig war überall „Christianshausen Helau“ zu hören, und nach drei Rufen folgte wohl erzogen stets ein „Danke“ und dann auch ein „Bitte“ im Chor.

Christianshausen nennt sich Großbodungen, weil ein gewisser Christian August Nikolai den Karneval vom Rheinland mit in den Eichsfeldort gebracht hat, erklärte dann Vereinsvorsitzender Sören Kunze. Außerdem hatten zu dieser Zeit, also vor 140 Jahren, wohl viele Menschen im Ort den Namen Christian. Und so kam der Name zustande.

Als sich dann eine Lücke im Umzug auftat, hätte man schon meinen können, er sei vorbei. Aber ein lautes,

In der Nähe des Harzes können auch schon mal Hexen und Teufelchen auftauchen. Foto: Johanna Braun

tiefes Hupen kündigte schon den nächsten Wagen an. Die Sollstedter hatten es auf die Spitze getrieben. Auf eine Sattelzugmaschine mit Auflieger hatten sie eine große Arche aus Holz gebaut – der größte Wagen des Umzugs.

Auch die ortsansässigen Vereine hatten kleine Wagen gebaut und bereicherten so den Umzug. Mit viel Musik, ob vom Instrument oder vom Band, ging es also durch den Ort. Von allen Wagen flog die Kamelle, und die Zuschauer hatten sich wohlweislich mit Tüten, Beuteln und sogar umgedrehten Regenschirmen ausgestattet, um auch alle Bonbons zu erwischen und nach Hause bringen zu können.

Sören Kunze war sehr zufrieden mit dem Nachmittag, der in der Festhalle mit Musik der Spielmannszüge ausklang. Auch mit dem Büttenabend am Freitag, der ausverkauft war und auch viele Auswärtige angezogen hatte.