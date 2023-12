Christina Rommel kommt für ein Konzert ins Eichsfeld

Ershausen Songs für einen Winterabend sollen in einem Eichsfeld-Dorf erklingen. Warum die Sängerin so gern wiederkommt, hat sie auch verraten:

Christina Rommel und ihre Band kommen in der nächsten Woche ins Eichsfeld . „Nachtlicht - Songs für einen Winterabend“ heißt das Programm für das Konzert, das die Musiker am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Kirche von Ershausen geben. „Wir freuen uns, dass Pfarrer Thomas Gehlfuss uns eingeladen hat. Er schreibt und komponiert auch Musik und wir werden ein Lied aus seiner Feder mit ihm gemeinsam singen.“, so Christina Rommel

Längst gehören die Titel von Christina Rommels gleichnamigem Album „Nachtlicht“ zu den Klassikern im Radio und TV in der Weihnachtszeit. Stimmungsvolle Songs machen das Konzert zum ganz besonderen Event, davon ist sie fest überzeugt und spricht von einer perfekten Mischung aus eigenen neuen und bekannten Winter- oder Weihnachtsliedern. Die wiederum wurden in einem Mix aus Klassik und Rock/Pop stilvoll arrangiert. „Die Texte fangen gefühlvoll die Atmosphäre eines Winterabends im Kerzenlicht oder am Kamin ein und versetzen das Publikum in unvergessliche Weihnachtsstimmung“, heißt es auch von ihrer Agentur. Ein Höhepunkt neben den Hits „Weihnachtsmann“ und „Ich komm heim“ sei die Vertonung des Rainer-Maria-Rilke-Textes „Advent“.

Warum Christina Rommel so gern ins Eichsfeld kommt, hat mehrere Gründe. Einer davon: „Nach zwei ausverkauften Konzerten im vergangenen Jahr in Heiligenstadt und auch im Eichsfelder Dom in Effelder möchte ich zurückkehren und freue mich auf das Eichsfeld.“

Einlass wird ab 18.30 Uhr sein, die Kirche ist beheizt. Karten gibt es im Vorverkauf im Ticketshop Thüringen sowie allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen, telefonisch: 0361/78949867, im Internet auch auf www.christina-rommel.de und vor Ort bei Pfarrer Thomas Gehlfuß.