Claudia Wilhelm ist neue Leiterin des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal

„Ich bin ein Naturparkkind.“ Mit diesem Satz stellt sich Claudia Wilhelm im Naturparkzentrum in Fürstenhagen vor. Denn die 38-Jährige ist seit 1. November die neue Leiterin des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal und wird beim Amtsantritt von Umweltstaatssekretär Olaf Möller (Bündnis 90/Grüne) herzlich begrüßt und gestern offiziell vorgestellt. Sie ist die Nachfolgerin von Johannes Hager, der Anfang des Jahres nach über 25 Jahren in den Ruhestand gegangen ist.

Claudia Wilhelm ist 1981 in Mühlhausen geboren, in Eisenach aufgewachsen und seit dem 14. Lebensjahr wohnt sie in Falken. Sie studierte nach dem Abitur Forstwirtschaft und absolvierte ihr erstes Pflichtpraktikum im Naturpark in Fürstenhagen. Ihr Zeugnis damals habe Uwe Müller geschrieben, das bereits intern noch einmal zitiert wurde. „Damals warst du meine Praktikantin, jetzt bist du meine Chefin“, lacht er.

Claudia Wilhelm ist Diplom-Forstingenieurin und absolvierte erfolgreich das Masterstudium „Umwelt und Bildung“. Als selbstständige Umweltpädagogin war sie unter anderem an der Jugendherberge „Urwald-Life-Camp“ auf dem Harsberg/Lauterbach tätig. Zuletzt war sie Geschäftsführerin der Wildtierland Hainich gGmbH, zu der das 2012 gegründete Wildkatzendorf Hütscheroda und die Natura-2000-Station „Unstrut-Hainich/Eichsfeld“ gehören. Nun geht die junge Frau mit zwei Kindern einen neuen Weg. „Ich freue mich über einen neuen Lebensabschnitt.“

Zu Beginn wünscht sich Claudia Wilhelm, in Fürstenhagen erst einmal anzukommen. Das bedeutet für sie, in den ersten 100 Tagen den Naturpark mit allen Sinnen wahrzunehmen – sehen, hören, schmecken, fühlen und riechen. Der 38-Jährigen ist auch wichtig, die Strukturen, Abläufe und die öffentliche Verwaltung kennenzulernen. Der zweite große Wunsch: eine Naturparkfamilie zu werden. Claudia Wilhelm möchte sich Zeit für Gespräche nehmen, die Mitarbeiter kennenlernen, „ein Wir-Gefühl“ und Vertrauen aufbauen, um optimistisch in die Zukunft zu schauen. In eine Zukunft, die auch Herausforde-rungen bereithält. Dazu zählt die neue Leiterin das Gelingen der Energiewende – „als Stichworte seien die Themen Windenergie und Südlink genannt.“

Auch die Bildungsarbeit in den Schulen, Kindergärten und mit den Junior-Rangern soll beibehalten und weiter vorangebracht werden. Denn eine solche Ausbildung kann Erfolg haben: „Das sieht man an meiner Biografie“, lächelt sie.

„Mit Frau Wilhelm konnten wir eine erfahrene Naturschützerin gewinnen, die in der Region fest verwurzelt ist. Ich freue mich sehr, dass sie ihre Ideen und Energie jetzt für den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal einsetzt“, sagt Olaf Möller.