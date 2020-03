Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Clevere Gymnasiasten aus Lengenfeld bei Jugend forscht

Fünfzehn Schülerinnen und Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Lengenfeld/Stein beteiligten sich am diesjährigen Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Nordhausen. In verschiedenen Fachbereichen traten sie mit ihren Untersuchungen zur Digitalisierung an Schulen, zum Zuckerverzicht, zu Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt, zur Grundwasserverschmutzung und einer möglichen Lösung und modularer Technik gegen ihre Konkurrenten an.

Vincent Luc Herz, Thomas Bode, Paul Göring mit Betreuer Lukas Schröder wurden mit der Arbeit „modulare Technik – umweltfreundlich und individuell“ Regionalsieger im Fachbereich Technik und erhielten den Sonderpreis der Gesellschaft für „Zerstörungsfreie Prüfung“, den Sonderpreis Jahresabo ct-Magazin sowie den Sonderpreis Summer School, so Lehrerin Uta Herz. Maria Anhalt, Katharina Pflock und Josephine Hartleb stellten ihre Untersuchungen zum Thema „Plastik – Wir entscheiden die Zukunft unserer Umwelt“ im Fachbereich Biologie vor. Sie konnten den zweiten Platz belegen und erhielten den Sonderpreis „Reset Plastik“. Das Thema „Zuckerverzicht - Utopischer Traum oder absehbare Zukunft?“ wurde von Jasmin Bassermann und Laura Rittenbach vorgestellt und erreichte Platz drei im Fach Biologie. Lorena Koch, Leon Metz und Malin Genau beschäftigten sich mit der Fragestellung „Digitalisierung an Schule – neben Kosten auch ein adäquater Nutzen?“ Sie konnten damit den zweiten Platz im Fachbereich Arbeitswelt belegen und erhielten sogar den Sonderpreis des Kultusministers sowie den Sonderpreis des Vereins der Ingenieure und Techniker Thüringens.