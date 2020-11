Corona: Ein weiterer Toter im Landkreis Eichsfeld

Ein weiteres Todesopfer im Eichsfeld im Zusammenhang mit Covid-19 meldete am Mittwoch das Landratsamt. Ein 92-jähriger Mann starb. Damit erhöhte sich die Zahl auf 20. Insgesamt, so heißt es, habe es 22 Neuinfektionen gegeben. Zwei Fälle, das wurde bestätigt, gab es an der Regelschule in Niederorschel. Dazu ermittle derzeit noch das Gesundheitsamt, hieß es. Drei weitere Personen konnten derweil am Mittwoch als genesen registriert werden. Stationär im Krankenhaus behandelt würden momentan 17 Patienten, vier davon mit einem schwerem Verlauf.

Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tages-Inzidenz bei 97,0. Insgesamt sind im Eichsfeld aktuell 175 Personen mit dem Covid-19-Virus infiziert. Besonders betroffen sind laut Kreisverwaltung Leinefelde mit 30 Infizierten, Heiligenstadt mit 23, Worbis mit 14, Dingelstädt mit zehn, Berlingerode mit sieben, Großbartloff und Hundeshagen mit jeweils sechs sowie Rengelrode, Ferna, Gernrode und Silberhausen mit je fünf. Alle anderen erkrankten Personen verteilten sich über das gesamte Kreisgebiet. Die Zahl der aktuell mit dem Virus infizierten Menschen im Landkreis Göttingen liegt bei 268. Der Inzidenzwert beträgt laut niedersächsischem Lagebericht bei 61,3.